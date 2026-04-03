En la mañana de hoy en Córdoba, experimentaremos un comienzo parcialmente nuboso. La clima será templado, con un mínimo de 7.3°C. No se esperan precipitaciones, y la humedad se mantendrá sobre un 30.2%. Los vientos soplarán a velocidades de hasta 19 km/h, otorgando una brisa fresca al entorno.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.9°C, brindando un clima cálido y perfecto para actividades al aire libre. El cielo estará parcialmente nuboso, reduciendo la probabilidad de lluvias. Durante la noche, las condiciones climáticas seguirán similares, con una temperatura agradable cerca de los 18°C. La humedad disminuirá ligeramente hacia el anochecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 3 de abril de 2026

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21. Estos son momentos ideales para disfrutar de vistas del amanecer y el atardecer en la ciudad.