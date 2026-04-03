Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de abril de 2026
Noticias del día
Hoy en Corrientes, el clima presentará condiciones variadas. Durante la mañana, se espera un ambiente mayormente soleado con leves nubes dispersas. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.2°C. La sensación térmica se mantendrá agradable debido al bajo nivel de humedad, alrededor del 44%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Para la tarde y noche, el cielo se tornará más nublado, aunque sin probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas subirán, rondando los 18.8°C como máximo. Durante esta franja horaria, los vientos se mantendrán constantes, alcanzando una velocidad de hasta 9 km/h.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes
Recomendamos utilizar ropa ligera durante el día y tener una prenda de abrigo a mano para la noche debido a las variaciones térmicas. Aprovecha el clima para realizar actividades al aire libre, ya que no se prevé lluvia. Mantente hidratado y usa protector solar si decides exponerte al sol directamente.