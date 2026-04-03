Hoy en Corrientes, el clima presentará condiciones variadas. Durante la mañana, se espera un ambiente mayormente soleado con leves nubes dispersas. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.2°C. La sensación térmica se mantendrá agradable debido al bajo nivel de humedad, alrededor del 44%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, el cielo se tornará más nublado, aunque sin probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas subirán, rondando los 18.8°C como máximo. Durante esta franja horaria, los vientos se mantendrán constantes, alcanzando una velocidad de hasta 9 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Recomendamos utilizar ropa ligera durante el día y tener una prenda de abrigo a mano para la noche debido a las variaciones térmicas. Aprovecha el clima para realizar actividades al aire libre, ya que no se prevé lluvia. Mantente hidratado y usa protector solar si decides exponerte al sol directamente.