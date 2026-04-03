Clima en Entre Ríos hoy

El cronograma clima indica que en Entre Ríos durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.8°C, lo que sugiere llevar una prenda de abrigo ligera al comenzar el día. La humedad será moderada, rondando el 42%. No se esperan precipitaciones, manteniendo la sequedad del ambiente. Los vientos vendrán desde el norte con una velocidad promedio de 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

A lo largo de la tarde y la noche, el clima se mantendrá mayormente estable. Las temperaturas máximas rondarán los 17.2°C, haciéndolo un día agradable para actividades al aire libre. La velocidad del viento aumentará ligeramente a 24 km/h, originándose del noreste. La posibilidad de lluvias sigue siendo baja, con niveles de humedad incrementando al 82% hacia la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 3 de abril de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer civil se producirá a las 07:58 y el anochecer ocurrirá a las 18:05. Cabe señalar la fase de la luna, que estará en una fase creciente, lo que proporciona excelentes condiciones para la observación lunar después del anochecer.