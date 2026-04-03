Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de abril de 2026
Pronóstico diario
Clima en Entre Ríos hoy
El cronograma clima indica que en Entre Ríos durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.8°C, lo que sugiere llevar una prenda de abrigo ligera al comenzar el día. La humedad será moderada, rondando el 42%. No se esperan precipitaciones, manteniendo la sequedad del ambiente. Los vientos vendrán desde el norte con una velocidad promedio de 13 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos
A lo largo de la tarde y la noche, el clima se mantendrá mayormente estable. Las temperaturas máximas rondarán los 17.2°C, haciéndolo un día agradable para actividades al aire libre. La velocidad del viento aumentará ligeramente a 24 km/h, originándose del noreste. La posibilidad de lluvias sigue siendo baja, con niveles de humedad incrementando al 82% hacia la noche.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 3 de abril de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer civil se producirá a las 07:58 y el anochecer ocurrirá a las 18:05. Cabe señalar la fase de la luna, que estará en una fase creciente, lo que proporciona excelentes condiciones para la observación lunar después del anochecer.