Hoy en Formosa, el pronóstico indica que el clima estará caracterizado por una mañana mayormente despejada, con temperaturas mínimas de 7.9°C. Se espera que la humedad relativa del aire sea alta, alcanzando un máximo de alrededor del 41% a lo largo del día. Estos valores de humedad son típicos para la temporada, y debemos mencionar que los vientos serán moderados, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. Aunque el clima se mantendrá fresco, no se esperan precipitaciones durante la jornada matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas máximas alcancen los 20.5°C, mientras que los cielos permanecerán parcialmente nublados. La presión atmosférica será estable, y los vientos continúan a una velocidad más calmada rondando los 15 km/h. A medida que la noche se acerca, el mercurio descenderá nuevamente, y es probable que el cielo presente nubes dispersas, aunque sin probabilidades de lluvia significativa. La puesta del sol será a las 18:08, ofreciendo una luminosa claridad hasta esas horas.