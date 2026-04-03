Condiciones climáticas matutinas en Jujuy

En la mañana de hoy en Jujuy, el clima se presentará mayormente despejado con leves variaciones de nubes. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, ofreciendo un inicio de jornada con un aire fresco. La humedad relativa será alrededor del 46%, creando un ambiente seco, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde y noche, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando máximas de 18.4°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso, manteniendo la tendencia del día. Los vientos a lo largo de estas horas tendrán una velocidad media que rondará los 10 km/h, ofreciendo una brisa leve que acompaña a la jornada.

La presión atmosférica se mantendrá estable, sin pronósticos de precipitaciones, brindando tranquilidad a residentes y turistas.