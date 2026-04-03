Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de abril de 2026
Clima Diario
Condiciones climáticas matutinas en Jujuy
En la mañana de hoy en Jujuy, el clima se presentará mayormente despejado con leves variaciones de nubes. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, ofreciendo un inicio de jornada con un aire fresco. La humedad relativa será alrededor del 46%, creando un ambiente seco, ideal para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
En la tarde y noche, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando máximas de 18.4°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso, manteniendo la tendencia del día. Los vientos a lo largo de estas horas tendrán una velocidad media que rondará los 10 km/h, ofreciendo una brisa leve que acompaña a la jornada.
La presión atmosférica se mantendrá estable, sin pronósticos de precipitaciones, brindando tranquilidad a residentes y turistas.