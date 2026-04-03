Hoy en La Rioja, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas en la región estarán alrededor de los 6°C, ofreciendo un inicio del día relativamente fresco. A medida que avanza la mañana, se espera que el clima se mantenga estable, con una humedad que puede alcanzar el 66%. Los vientos soplarán a una media de 13 km/h, lo que podría reforzar una sensación de frescura durante las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán presentándose con cielo parcialmente cubierto. Las máximas durante el día en La Rioja podrían llegar a los 21.1°C, brindando una jornada agradable a pesar de las nubes. La velocidad del viento se mantendrá alrededor de los 21 km/h, sin cambios significativos esperados. Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente cubierto, y la temperatura podría bajar gradualmente, pero sin cambios drásticos o fenómenos severos previstos.