Durante la clima de la mañana en Mendoza, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que irán desde los 6.6°C, manteniendo una sensación de frescura. Los vientos del oeste alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h, y se prevé una humedad considerable que podría causar cierta sensación de humedad durante esta primera parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y la noche, Mendoza continuará con un clima similar al de la mañana, pero con un leve incremento en la temperatura, alcanzando los 17.5°C como máximo. El cielo seguirá parcialmente nuboso, y los vientos soplarán a velocidades de hasta 13 km/h. La humedad se mantendrá, haciendo que las condiciones sean relativamente estables durante toda la jornada. No se esperan precipitaciones, lo cual asegura una tarde sin lluvia.

El amanecer comenzará a las 08:05 y el sol se pondrá a las 18:35, proporcionando un día equilibrado en duración de luz y oscuridad. No hay recomendaciones específicas para el día de hoy, pero se aconseja salir con ropa ligera y una chaqueta ligera para las temperaturas frescas de la mañana.