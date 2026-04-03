El clima en Misiones esta mañana será principalmente despejado. Las temperaturas comienzan a elevarse desde los 6.8°C alcanzados durante la madrugada, hasta un máximo de 18.2°C por la tarde. Es un día excelente para actividades al aire libre debido a la baja probabilidad de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Esta tarde, se mantendrán condiciones parcialmente nubladas con vientos provenientes del sureste alcanzando velocidades de hasta 8 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, ofreciendo un atardecer ideal para disfrutar de actividades exteriores. Durante la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, siendo la visibilidad buena gracias a la claridad del pronóstico.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 3 de abril de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 06:56 mientras que se ocultará a las 17:16, proporcionando aproximadamente 10 horas y 20 minutos de luz diurna. La fase lunar es notable durante la noche por su transición al tercer cuarto, originando un paisaje celestial cautivante.