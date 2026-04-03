Hoy en Río Negro, se anticipa un día mayormente soleado y con pocas probabilidades de precipitaciones. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C. El clima será ideal para actividades al aire libre, aunque se sugiere llevar abrigo ligero debido a la frescura matutina. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 22 km/h, lo que podría generar algo de frescor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde, las temperaturas en Río Negro podrán ascender hasta los 17.1°C, proporcionando un ambiente agradable. Nubes ocasionales no arruinarán la jornada, ya que se espera que el sol prevalezca en la mayoría del día. Por la noche, el tiempo se mantendrá estable con cielos despejados. La visibilidad será apropiada para aquellas personas que deseen realizar observaciones astronómicas.

Hoy, el amanecer en Río Negro se producirá a las 08:09 hs, mientras que el sol se pondrá a las 17:51 hs, brindando casi 10 horas de luz diurna.

Para quienes disfrutan de observar el cielo, las condiciones serán propicias durante la noche, por lo que se recomienda aprovechar la oportunidad para admirar las estrellas sin el impedimento de nubes persistentes.