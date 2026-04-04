Para este clima en Córdoba, se anticipa una mañana mayormente soleada, con el cielo mostrando solo algunas nubes dispersas. Las temperaturas estarán frescas al inicio del día, comenzando alrededor de los 7.3°C. No se espera precipitación alguna, lo que significa que será un buen momento para realizar actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en valores moderados.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 21.9°C, manteniendo el aire cálido y agradable. Para la noche, se espera un enfriamiento leve con el cielo permaneciendo en su mayoría despejado, ofreciendo una visibilidad clara para cualquier actividad nocturna. El viento será leve, con una velocidad media de aproximadamente 22 km/h desde el oeste, incrementando la sensación térmica de frescor.