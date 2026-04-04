El sábado 4 de abril de 2026, en Formosa se anticipa un día con cielo parcialmente nublado desde las primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, manteniendo un leve frescor matutino mientras el día avanza hacia el mediodía, alcanzando máximas de 20.5°C. La humedad se mantendrá alta, rondando el 96%, y los vientos serán moderados, con velocidades de hasta 9 km/h. Será importante tomar un abrigo ligero al salir durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde, el clima en Formosa seguirá con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 20.5°C, por lo que se recomienda mantenerse hidratado al aire libre. La tarde se sentirá ligeramente más cálida, pero aún presentará intervalos de viento suave que llegarán hasta los 9 km/h.

Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. Las condiciones del viento seguirán sin cambios significativos con velocidades que no superarán los 9 km/h, asegurando una noche placentera y sin sobresaltos. No se prevé precipitación alguna, por lo que es una noche ideal para actividades al aire libre, observando la ligera brisa que recorre la región.