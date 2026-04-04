Clima matutino en Jujuy

Durante la mañana de este sábado en Jujuy, el clima será bastante apacible. Se espera un cielo parcialmente soleado con temperaturas que rondarán los 4.2°C. Los vientos soplarán con moderada intensidad, alcanzando una velocidad máxima de 13 km/h. La humedad relativa estará en un nivel moderado, proporcionando un ambiente confortable para las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que avance la tarde, el clima en Jujuy continuará siendo estable, con temperaturas subiendo hasta los 18.4°C. Sin embargo, es recomendable llevar un abrigo ligero al salir, ya que las brisas aumentarán su velocidad, alcanzando hasta 13 km/h. La noche se presentará igualmente agradable, ideal para disfrutar de una caminata bajo las estrellas. Sin precipitaciones a la vista, el día se mantendrá seco y templado.