Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de abril de 2026
Clima en Argentina
Clima matutino en Jujuy
Durante la mañana de este sábado en Jujuy, el clima será bastante apacible. Se espera un cielo parcialmente soleado con temperaturas que rondarán los 4.2°C. Los vientos soplarán con moderada intensidad, alcanzando una velocidad máxima de 13 km/h. La humedad relativa estará en un nivel moderado, proporcionando un ambiente confortable para las actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
A medida que avance la tarde, el clima en Jujuy continuará siendo estable, con temperaturas subiendo hasta los 18.4°C. Sin embargo, es recomendable llevar un abrigo ligero al salir, ya que las brisas aumentarán su velocidad, alcanzando hasta 13 km/h. La noche se presentará igualmente agradable, ideal para disfrutar de una caminata bajo las estrellas. Sin precipitaciones a la vista, el día se mantendrá seco y templado.