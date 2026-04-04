Hoy en La Pampa, el clima comenzará con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima que rondará los 7.1°C en la mañana. No se esperan lluvias a lo largo del día, por lo cual es un buen momento para realizar actividades al aire libre. Los vientos se mantendrán moderados, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, asegurando un clima fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y la noche, las temperaturas subirán hasta alcanzar los 18.4°C. Aunque las nubes seguirán presentes parcialmente en el cielo, no se preven precipitaciones. El viento continuará siendo suave con ráfagas máximas de 29 km/h. Es importante mencionar que la humedad se mantendrá con un máximo del 79% durante el día, proporcionando un ambiente bastante confortable. Así que, para quienes planean salir, puede ser recomendable llevar una chaqueta ligera si permanecen al aire libre hasta el anochecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 4 de abril de 2026

Hoy, el amanecer en La Pampa será a las 07:21 horas, mientras que el sol se pondrá a las 18:08 horas. Estas condiciones proporcionan un día con suficiente luz solar para quienes deseen aprovechar al máximo las actividades diurnas.