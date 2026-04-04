El clima de hoy en La Rioja se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas cercanas a 6°C en la mañana. La probabilidad de precipitaciones es baja, con un día que se mantendrá mayormente seco y agradable para actividades al aire libre. Los vientos alcanzarán una velocidad de hasta 21 km/h, pero no se espera que afecten significativamente las condiciones generales.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde, el clima se mantendrá parcialmente nuboso con temperaturas máximas que llegarán a los 21.1°C. No se pronostican lluvias para el resto del día, así que las actividades al aire libre podrán realizarse sin inconvenientes. La humedad se mantendrá entorno al 66%, proporcionando un ambiente confortable. Los vientos podrían aumentar en intensidad hacia la noche, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, pero sin representar una amenaza considerable para el día.

En términos de observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 08:18 y el atardecer será a las 18:35, brindando alrededor de 10 horas de luz diurna. Esto genera una hermosa oportunidad para disfrutar de las vistas de la Sierra de Los Llanos durante el amanecer o el atardecer.