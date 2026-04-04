Clima matutino en Neuquén

La clima matutina en Neuquén estará caracterizada por cielos principalmente despejados. Las temperaturas mínimas se ubicarán en torno a los 4.9°C, mientras que la humedad alcanzará un máximo del 35%. Los vientos serán moderados con una velocidad de hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

El cielo se tornará parcialmente nuboso hacia la tarde con temperaturas máximas que rondarán los 17°C. No se esperan precipitaciones, y los vientos se mantendrán a una velocidad media de 13 km/h. Por la noche, las condiciones se mantendrán similares, sin cambios drásticos en el clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 4 de abril de 2026

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:47 AM y se ocultará nuevamente a las 06:16 PM, ofreciendo un día con horas de luz normales para esta época del año.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Se recomienda aprovechar las horas de la mañana para realizar actividades al aire libre dado el clima favorable y, si es posible, llevar un abrigo ligero, ya que la temperatura será más baja.