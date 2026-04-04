Hoy en San Juan, se anticipa un clima variable con nubes pasajeras. Durante la mañana, las temperaturas serán frescas con un mínimo de 9.2°C. La probabilidad de precipitaciones es baja y los vientos llegarán a una velocidad máxima de 11 km/h. Será un buen momento para disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando la claridad matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y la noche, se espera que el clima permanezca parcialmente nublado, alcanzando una temperatura máxima de 20.4°C. Los vientos se mantendrán estables, no superando los 17 km/h, lo que contribuirá a una tarde agradable. No se anticipan precipitaciones, lo que hace que las condiciones sean ideales para actividades recreativas en espacios abiertos.

Observaciones astronómicas: El amanecer ocurrió a las 08:29 y el anochecer se presentará a las 18:37. Con cielos relativamente despejados, puede ser un buen momento para observar el cielo al anochecer. Aproveche la claridad del día para apreciar la luna, que alcanzará su máximo esplendor en la fase actual.