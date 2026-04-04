Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de abril de 2026
Tiempo hoy
Condiciones matutinas
Durante las primeras horas del día en San Luis, el clima se presentará en condiciones de clima favorable con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.5°C, ofreciendo un inicio de mañana relativamente fresco. Los vientos predominantes tendrán una velocidad moderada de 22 km/h, que refrescarán el ambiente sin llegar a ser incómodos.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Por la tarde y noche, el pronóstico indica que las temperaturas máximas podrían llegar a los 17.7°C. La nubosidad parcial prevalecerá y, aunque no se espera precipitación, la humedad se mantendrá alrededor de un 66%. El viento podría aumentar ligeramente, pero seguirá siendo manejable en términos de fuerza.
El amanecer se producirá a las 08:25 y el atardecer será a las 18:24, por lo que se recomienda aprovechar las horas diurnas para actividades al aire libre, dado que la visibilidad será óptima y las condiciones, en general, agradables para esta época del año.