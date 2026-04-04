Condiciones matutinas

Durante las primeras horas del día en San Luis, el clima se presentará en condiciones de clima favorable con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.5°C, ofreciendo un inicio de mañana relativamente fresco. Los vientos predominantes tendrán una velocidad moderada de 22 km/h, que refrescarán el ambiente sin llegar a ser incómodos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde y noche, el pronóstico indica que las temperaturas máximas podrían llegar a los 17.7°C. La nubosidad parcial prevalecerá y, aunque no se espera precipitación, la humedad se mantendrá alrededor de un 66%. El viento podría aumentar ligeramente, pero seguirá siendo manejable en términos de fuerza.

El amanecer se producirá a las 08:25 y el atardecer será a las 18:24, por lo que se recomienda aprovechar las horas diurnas para actividades al aire libre, dado que la visibilidad será óptima y las condiciones, en general, agradables para esta época del año.