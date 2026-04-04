Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de abril de 2026
Estado del Clima
Hoy en Santa Fe, el clima estará marcado por condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Se prevén vientos moderados con velocidades alcanzando hasta 13 km/h. Las temperaturas serán frescas, comenzando el día en 7.9°C. Es importante considerar el abrigo al salir de casa.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Para la tarde y noche, las condiciones de nubosidad continuarán con un ligero descenso en el viento que podría llegar a un máximo de 18 km/h. La temperatura máxima llegará a 18.5°C. Se espera que la humedad alcance un nivel máximo de 85%. No hay precipitaciones significativas durante el día, lo que permitirá que las condiciones sean agradables. Una recomendación para la tarde y noche sería disfrutar de actividades al aire libre siempre que las condiciones lo permitan.