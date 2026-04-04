Hoy en Santa Fe, el clima estará marcado por condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Se prevén vientos moderados con velocidades alcanzando hasta 13 km/h. Las temperaturas serán frescas, comenzando el día en 7.9°C. Es importante considerar el abrigo al salir de casa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, las condiciones de nubosidad continuarán con un ligero descenso en el viento que podría llegar a un máximo de 18 km/h. La temperatura máxima llegará a 18.5°C. Se espera que la humedad alcance un nivel máximo de 85%. No hay precipitaciones significativas durante el día, lo que permitirá que las condiciones sean agradables. Una recomendación para la tarde y noche sería disfrutar de actividades al aire libre siempre que las condiciones lo permitan.