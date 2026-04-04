Frío en el AMBA Foto: Foto generada con IA

Después de varios días marcados por temperaturas agobiantes y sensación térmica elevada, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un cambio rotundo en las condiciones del tiempo. Un frente frío avanza desde el sur del país y traerá consigo un marcado descenso térmico, lluvias y alivio para millones de personas que atravesaron jornadas sofocantes.

Este fenómeno no solo modificará el termómetro, sino que también impactará en la dinámica cotidiana: desde lo que conviene vestir hasta cómo sigue el pronóstico para el resto de la semana.

Cuándo llega el frente frío y cómo cambiará el clima

El ingreso del frente frío está previsto para las próximas horas y marcará un quiebre definitivo en la racha de calor intenso. Según los modelos meteorológicos, el cambio comenzará con aumento de la nubosidad, rotación del viento hacia el sector sur y probabilidad de lluvias y tormentas, algunas localmente intensas.

A diferencia de otros descensos suaves, este evento se destaca por su rápido impacto térmico, con una baja de más de 8 a 10 grados en comparación con los registros máximos recientes. El contraste será notorio especialmente durante la noche y la madrugada siguiente.

Descenso térmico: cuánto bajarán las temperaturas en el AMBA

Hasta ahora, las marcas térmicas se mantuvieron muy por encima de los valores normales para la época, con sensación térmica que superó ampliamente los 30 grados. Con el avance del frente frío, las temperaturas máximas quedarán notablemente más moderadas y las mínimas comenzarán a sentirse frescas.

El descenso será progresivo pero contundente:

Las máximas pasarán de valores cercanos a los 30°C a registros que apenas superarán los 20°C .

Las mínimas bajarán varios escalones, generando mañanas mucho más frescas y agradables.

Este cambio es especialmente esperado por quienes no cuentan con aire acondicionado o debieron enfrentar noches difíciles por el calor persistente.

Alerta por frío extremo en Argentina, invierno, fresco, ola de frío. Foto: NA

Lluvias, viento y alivio térmico: qué esperar hora por hora

El pasaje del frente frío estará acompañado por precipitaciones intermitentes, ráfagas de viento sur y un marcado descenso de la humedad. Aunque no se esperan fenómenos severos generalizados, no se descarta actividad eléctrica aislada en algunos sectores del conurbano bonaerense.

Una vez que el sistema se aleje, el cielo comenzará a despejarse y dará lugar a jornadas más estables, con ambiente seco y temperaturas propias de una transición otoñal.

Cómo sigue el tiempo después del cambio de clima

Tras el avance del frente frío, el panorama será mucho más favorable. Los próximos días se caracterizarán por clima estable, cielo parcialmente nublado y rangos térmicos moderados, ideales para actividades al aire libre.

Este patrón marca el fin del calor sofocante por varios días, aunque no se descarta que aparezcan nuevos pulsos cálidos más adelante, algo habitual en los cambios de estación.

Recomendaciones ante el brusco cambio de temperatura

Ante esta variación en el clima, se recomienda: