Hoy en Buenos Aires, el clima se presenta con una leve desazón por la clima nublada en la mañana, con temperaturas mínimas que arribarán a los 5.6°C. Con una humedad relativa que alcanza el 92% y vientos provenientes del frente sur, la sensación térmica podría sentirse aún más fresca. Las ráfagas de viento máximo medirán 21 km/h, brindando una brisa constante a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el clima continuará con intervalos de nubosidad y temperaturas máximas que podrían llegar a los 15.7°C. El viento se mantendrá en su promedio, rondando los 10 km/h, con ráfagas que no superarán los 21 km/h, permitiendo así una jornada de vientos moderados en la capital. A medida que el sol comience a ocultarse, el cielo parcialmente nublado ofrecerá un alivio del calor acumulado durante la tarde.