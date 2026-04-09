Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 9 de abril de 2026
Clima en Catamarca
Pronóstico del tiempo para hoy en Catamarca
Hoy, el clima en Catamarca presenta condiciones de tranquilidad en la mañana. Se anticipan cielos despejados con una temperatura mínima de 6.4°C. Los vientos alcanzan una velocidad máxima de 16 km/h, manteniendo una humedad del 65%, lo que aportará una sensación de frescura durante las primeras horas del día. A medida que el día avanza, se espera un incremento gradual en las temperaturas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Durante la tarde y noche, el clima continuará mayormente soleado con temperaturas alcanzando hasta 23.7°C. Los vientos disminuirán levemente en velocidad a 9 km/h.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 9 de abril de 2026
Para los apasionados de la astronomía, el sol saldrá a las 8:12 y se pondrá a las 18:33. Estos tiempos ofrecen excelentes oportunidades para observar el cielo durante el crepúsculo, cuando las condiciones climatológicas lo permiten.