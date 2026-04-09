Pronóstico del tiempo para hoy en Catamarca

Hoy, el clima en Catamarca presenta condiciones de tranquilidad en la mañana. Se anticipan cielos despejados con una temperatura mínima de 6.4°C. Los vientos alcanzan una velocidad máxima de 16 km/h, manteniendo una humedad del 65%, lo que aportará una sensación de frescura durante las primeras horas del día. A medida que el día avanza, se espera un incremento gradual en las temperaturas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, el clima continuará mayormente soleado con temperaturas alcanzando hasta 23.7°C. Los vientos disminuirán levemente en velocidad a 9 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 9 de abril de 2026

Para los apasionados de la astronomía, el sol saldrá a las 8:12 y se pondrá a las 18:33. Estos tiempos ofrecen excelentes oportunidades para observar el cielo durante el crepúsculo, cuando las condiciones climatológicas lo permiten.