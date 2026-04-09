En la mañana de hoy, Chubut presentará un clima con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.3°C, creando un escenario fresco para comenzar el día. Con una humedad relativa máxima del 79%, la sensación térmica mantendrá cierto aire de humedad. Se esperan vientos moderados que alcanzarán una velocidad máxima de 31 km/h, lo que podría añadir un leve frescor, especialmente en áreas abiertas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y la noche, las condiciones del tiempo se mantendrán relativamente estables. Se anticipan temperaturas máximas alrededor de los 14.7°C, mientras que el viento podría alcanzar los 19 km/h en su máxima intensidad, brindando una ligera brisa a lo largo del día. El cielo continuará con intervalos nubosos, proporcionando un equilibrio entre el brillo del sol y la sombra de las nubes. No se espera precipitación para la jornada, asegurando un día seco para las actividades planificadas.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 9 de abril de 2026

El amanecer en Chubut está programado para las 08:49 y el ocaso se estima a las 17:51. Los amantes de las observaciones astronómicas podrán disfrutar de más de 9 horas de luz diurna antes de que el sol descienda nuevamente bajo el horizonte. La luz del atardecer ofrecerá vistas espectaculares dignas de contemplación.