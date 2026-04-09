jueves, 9 de abril de 2026, 06:01

Hoy en Córdoba, se espera un inicio de jornada con clima parcialmente nuboso, lo que resultará en una mañana fresca. Se prevé que las temperaturas mínimas ronden los 7.3°C. Los vientos soplarán del noroeste a una velocidad media aproximada de 19 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Avanzando hacia la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, pero las temperaturas aumentarían, alcanzando máximas cercanas a los 21.9°C. Los vientos se mantendrán constantes, con ráfagas de viento que podrían llegar a los 23 km/h. Durante la noche, es probable que las condiciones se mantengan estables con un cielo despejado, sin precipitaciones a la vista, permitiendo disfrutar de una agradable jornada.