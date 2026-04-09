Hoy en Corrientes, el clima nos presenta una jornada con ambiente fresco. Las temperaturas se mantendrán entre los 8.2 grados Celsius y los 18.8 grados Celsius. La humedad alcanzará hasta el 94%, ofreciendo una sensación de frescura típica del otoño. No se prevé precipitaciones a lo largo del día, por lo que será un día seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde, se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán en el mismo rango, ofreciendo una comodidad térmica agradable. La velocidad del viento alcanzará hasta los 9 km/h, lo cual trae una leve brisa que acompaña al paisaje urbano de Corrientes.

A medida que avanza la noche, se mantendrán las condiciones estables. La puesta de sol será espectacular, sin obstáculos, permitiendo disfrutar de un hermoso anochecer. Es un día perfecto para realizar actividades al aire libre, tomando el cuidado de estar abrigado adecuadamente para el amanecer.