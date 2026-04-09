Hoy en Formosa, el clima se presentará con cielos parcialmente nubosos durante la mañana, con temperaturas mínimas de 7.9°C. Los vientos soplarán moderadamente desde el sudeste a 9 km/h, lo que conferirá una sensación térmica agradable para quienes decidan salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Mientras avance el día, las temperaturas subirán hasta alcanzar máximas de 20.5°C, manteniéndose el cielo mayormente nublado. La humedad se mantendrá elevada, acercándose al 96%. Los vientos, aún del sudeste, tendrán una leve disminución, llegando a los 10 km/h al caer la noche.

Para quienes tengan interés en el estado del cielo durante la noche, las condiciones de nubosidad podrían dificultar las observaciones astronómicas, ya que se espera que las nubes no se dispersen completamente.