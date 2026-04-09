Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este jueves 9 de abril de 2026
Pronóstico diario
Condición general
Para este jueves en La Pampa, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante todo el día. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 7.1°C durante las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 18.4°C en el transcurso de la jornada.
Se registrará una velocidad media del viento de 14 km/h, una intensidad adecuada para quienes planean actividades al aire libre, siempre considerando las condiciones que podrían cambiar a lo largo del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa
Hacia la tarde y noche, la nubosidad se mantendrá parcial, sin precipitaciones significativas previstas. Sin embargo, es recomendable llevar un abrigo ligero para estar preparado, ya que las temperaturas comenzarán a descender gradualmente al caer la tarde. La humedad rondará el 79%, lo que podría aportar una sensación de frescura durante las últimas horas del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 9 de abril de 2026
El sol hará su aparición a las 08:25 y se despedirá a las 18:08, brindando un total de 9 horas y 43 minutos de luz diurna. Durante la noche, la luna saldrá a las 17:21 y se ocultará a las 07:59 del día siguiente.