Condición general

Para este jueves en La Pampa, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante todo el día. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 7.1°C durante las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 18.4°C en el transcurso de la jornada.

Se registrará una velocidad media del viento de 14 km/h, una intensidad adecuada para quienes planean actividades al aire libre, siempre considerando las condiciones que podrían cambiar a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Hacia la tarde y noche, la nubosidad se mantendrá parcial, sin precipitaciones significativas previstas. Sin embargo, es recomendable llevar un abrigo ligero para estar preparado, ya que las temperaturas comenzarán a descender gradualmente al caer la tarde. La humedad rondará el 79%, lo que podría aportar una sensación de frescura durante las últimas horas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 9 de abril de 2026

El sol hará su aparición a las 08:25 y se despedirá a las 18:08, brindando un total de 9 horas y 43 minutos de luz diurna. Durante la noche, la luna saldrá a las 17:21 y se ocultará a las 07:59 del día siguiente.