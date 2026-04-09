Hoy en Neuquén, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas durante la mañana serán frescas, alcanzando un mínimo de 4.9°C. Es recomendable llevar una campera ligera si planea salir temprano, y consulte el pronóstico del clima para estar mejor preparado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con un cielo mayormente nuboso. La temperatura máxima rondará los 17°C, una oportunidad ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, los vientos serán constantes a lo largo del día, alcanzando una velocidad media de 13 km/h, lo que puede hacer que la percepción térmica sea un poco más fría.

Considerando la humedad relativa que se espera sea alta, alcanzando hasta el 75%, se recomienda hidratarse adecuadamente y utilizar crema hidratante para la piel.