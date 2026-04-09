El clima para la mañana en Río Negro se presenta con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas iniciarán en unos frescos 6.8°C, alcanzando una máxima de 17.1°C. No se esperan precipitaciones durante esta franja horaria, asegurando un comienzo de día bastante seco. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frío en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayoritariamente despejado. Las condiciones permanecerán estables con temperaturas oscilando alrededor de los 17°C de máxima. Hacia la noche, la humedad alcanzará un máximo del 82%, aunque no se prevén lluvias. Los vientos mantendrán una velocidad constante, alrededor de 22 km/h, lo que garantizará una noche agradable y sin sobresaltos.

El conocimiento de estas condiciones puede ser útil para planificar cualquier actividad al aire libre, asegurando que las condiciones climáticas no serán un impedimento. Recuerde vestir adecuadamente según la temperatura para disfrutar del día en Río Negro.