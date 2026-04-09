Hoy en Salta, el clima matutino se presenta con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 3.4°C, ideal para comenzar el día con una chaqueta ligera. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 8 km/h, mientras que la humedad matutina estará en un promedio del 47%. No se esperan precipitaciones, por lo que es un buen momento para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 21.2°C. Los vientos aumentarán ligeramente, alcanzando hasta 9 km/h, lo que podría ofrecer una brisa refrescante. La noche continuará con la tendencia nubosa, pero sin cambios significativos en la temperatura, lo que podría hacer de esta noche una oportunidad ideal para paseos nocturnos.

Los valores de la presión atmosférica se mantendrán estables, y el índice de humedad se situará alrededor del 75%, lo que sugiere una humedad moderada. No se pronostican lluvias, garantizando un día tranquilo en términos meteorológicos.