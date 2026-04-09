Durante la mañana de este jueves 9 de abril, San Luis experimentará un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas rondarán entre los 7.5°C, con una leve brisa que alcanzará hasta 12 km/h. La humedad relativa oscilará en torno al 66%, proporcionando un ambiente fresco y algo húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde y noche, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado con escasas nubes decorando el horizonte. Las temperaturas aumentarán levemente hasta alcanzar un máximo de 17.7°C. El viento seguirá presente pero sin alcanzar velocidades mayores a 36 km/h. Esta noche, el cielo de San Luis será ideal para actividades al aire libre, disfrutando de una brisa moderada en un ambiente apacible.

Recuerde llevar abrigo si sale por la tarde-noche, pues el proceso de enfriamiento será perceptible a medida que baje el sol.