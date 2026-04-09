En Tierra del Fuego, la mañana de este jueves 9 de abril de 2026 comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas rondando los -0.6°C. Las condiciones climáticas sugieren que no habrá precipitaciones significativas, con una probabilidad de solamente un 93% de clima húmedo. La velocidad del viento será moderada, alcanzando un máximo de 17 km/h, lo cual mantendrá el aire fresco en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, el clima continuará con cielos parciales de nubes y temperaturas subiendo a un máximo de 2.9°C. La humedad relativa del aire se mantendrá elevada, con valores cercanos al 99%. Los vientos proseguirán a moderada intensidad, llegando hasta los 22 km/h, sin embargo, la sensación térmica podría percibirse más baja debido al viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 9 de abril de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer está programado para las 09:54 y el atardecer a las 17:12, lo cual proporcionará un periodo de luz diurna de aproximadamente 7 horas y 18 minutos. No se esperan fenómenos astronómicos notables durante el día.

“La moderada velocidad del viento en Tierra del Fuego garantizará unas condiciones agradables para disfrutar del aire libre, sin embargo, se recomienda abrigarse debido a las bajas temperaturas.”