Pronóstico del clima para Córdoba hoy: cómo estará el tiempo este viernes 10 de abril de 2026
Clima Córdoba
Pronóstico del tiempo
Hoy en Córdoba, se anticipa un día marcado por clima parcialmente nuboso, comenzando la mañana con un ambiente fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 7.3°C. A medida que el sol avance, las temperaturas alcanzarán máximas de 21.9°C.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
En la tarde, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, alcanzando máximas de hasta 21.9°C. No se esperan precipitaciones, y los vientos soplarán con una velocidad media de hasta 12 km/h. Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender gradualmente. En la ciudad de Córdoba, la humedad relativa alcanzará aproximadamente el 54%, creando un ambiente ligeramente húmedo.
Los ciudadanos de Córdoba deben considerar vestir por capas debido a las variaciones de temperatura a lo largo del día.
Sobre las observaciones astronómicas: el sol salió a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, brindando un cielo parcialmente nuboso ideal para disfrutar de la tarde si las condiciones lo permiten.