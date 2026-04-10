Pronóstico del tiempo

Hoy en Córdoba, se anticipa un día marcado por clima parcialmente nuboso, comenzando la mañana con un ambiente fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 7.3°C. A medida que el sol avance, las temperaturas alcanzarán máximas de 21.9°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, alcanzando máximas de hasta 21.9°C. No se esperan precipitaciones, y los vientos soplarán con una velocidad media de hasta 12 km/h. Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender gradualmente. En la ciudad de Córdoba, la humedad relativa alcanzará aproximadamente el 54%, creando un ambiente ligeramente húmedo.

Los ciudadanos de Córdoba deben considerar vestir por capas debido a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

Sobre las observaciones astronómicas: el sol salió a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, brindando un cielo parcialmente nuboso ideal para disfrutar de la tarde si las condiciones lo permiten.