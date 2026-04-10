Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 10 de abril de 2026
Clima Diario
Condiciones climáticas para esta mañana en Ciudad De Buenos Aires
Esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, anticipamos un día parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, brindando una sensación algo fresca al inicio del día. El viento se sentirá a una velocidad de aproximadamente 12 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Para la tarde, se espera que la máxima alcance los 16°C. A medida que la jornada avanza, las nubes podrían ofrecer alguna ligera sombra, pero no se prevén precipitaciones. Durante la noche, la humedad podría alcanzar el 62%, así que una brisa ligera de la noche ayudará a refrescar la ciudad. El viento se mantendrá con la misma velocidad que durante la mañana, proveyendo confort.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires
Se recomienda vestirse en capas ligeras durante el día debido a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde. Un chal o un suéter liviano podría ser útil al anochecer. Aunque las condiciones son benignas, es prudente llevar una botella de agua para mantenerse hidratado.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 10 de abril de 2026
El sol saldrá a las 07:57 horas y se pondrá a las 17:50 horas, dejando una suficiente cantidad de luz diurna para disfrutar las actividades al aire libre.