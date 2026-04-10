Condiciones climáticas para esta mañana en Ciudad De Buenos Aires

Esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, anticipamos un día parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, brindando una sensación algo fresca al inicio del día. El viento se sentirá a una velocidad de aproximadamente 12 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde, se espera que la máxima alcance los 16°C. A medida que la jornada avanza, las nubes podrían ofrecer alguna ligera sombra, pero no se prevén precipitaciones. Durante la noche, la humedad podría alcanzar el 62%, así que una brisa ligera de la noche ayudará a refrescar la ciudad. El viento se mantendrá con la misma velocidad que durante la mañana, proveyendo confort.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Se recomienda vestirse en capas ligeras durante el día debido a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde. Un chal o un suéter liviano podría ser útil al anochecer. Aunque las condiciones son benignas, es prudente llevar una botella de agua para mantenerse hidratado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 10 de abril de 2026

El sol saldrá a las 07:57 horas y se pondrá a las 17:50 horas, dejando una suficiente cantidad de luz diurna para disfrutar las actividades al aire libre.