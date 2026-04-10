Pronóstico del tiempo para la mañana en Mendoza

Este viernes 10 de abril de 2026, en Mendoza, experimentaremos un clima matutino caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas en las primeras horas del día rondarán los 6.6°C, haciendo necesaria una chaqueta ligera si planeas salir temprano. Además, la humedad alcanzará un máximo del 62%, lo que puede generar una sensación de frescura adicional.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, se anticipa que la nubosidad continuará, potenciando intervalos de sol ocasionales. La temperatura máxima se prevé en 17.5°C, ideal para actividades al aire libre antes del atardecer. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los cambios de clima repentinos, debido a los vientos moderados que alcanzarán hasta 11 km/h.

Es importante mencionar que las condiciones astronómicas para este día, según el reloj solar, shows that the amanecer será a las 08:05 horas y el atardecer a las 18:35 horas, proporcionando un amplio periodo de luz solar, perfecto para disfrutar de la naturaleza.