Pronóstico del clima en Tucumán para la mañana

Esta mañana en Tucumán, el clima se presentará parcialmente nuboso con una temperatura mínima de aproximadamente 8.5°C. Los vientos máximos alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h, proporcionando una brisa suave y agradable en la región. La humedad estará en torno al 72.4%, asegurando un ambiente fresco para iniciar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde, se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso, con una temperatura máxima alcanzando los 22.4°C. El viento aumentará su velocidad máxima a 7 km/h. Al caer la noche, el clima continuará fresco con temperaturas que se prevé que desciendan cerca de los 15°C.

Humedad será un factor relevante durante todo el día, facilitando una atmósfera fresca.

Un día ideal para quienes disfrutan de temperaturas moderadas y cielos ligeramente cubiertos.