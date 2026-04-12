Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la mañana

El clima en Buenos Aires este domingo comenzará con condiciones desmejoradas. Se prevé un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 5.6°C y máximas que alcanzarán los 15.7°C. La humedad será notable, llegando al 92%, lo que puede generar una sensación térmica más baja durante las primeras horas del día. Además, los vientos serán moderados, con una velocidad que podría alcanzar hasta 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche del domingo, el clima mantendrá características similares con cielos parcialmente nubosos. La temperatura decrecerá gradualmente, acercándose al mínimo del día de 5.6°C. Los vientos continuarán a un ritmo moderado, manteniendo su velocidad alrededor de 13 km/h. Es recomendable prever alguna prenda de abrigo al salir, especialmente al caer la noche.