Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
viernes, 22 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El Palmar, Entre Ríos.
El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.

Si vivís en Entre Ríos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Entre Ríos promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Entre Ríos

Mañana
Soleado
Viento
Este 8 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Sureste 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Entre Ríos se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 9 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Entre Ríos.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:47
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 22m
Fase lunarCreciente
Iluminación41%

Radar meteorológico – Entre Ríos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Entre Ríos?

Para este 22 de mayo de 2026, el pronóstico en Entre Ríos indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Entre Ríos?

El sol sale hoy en Entre Ríos a las 07:47 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Entre Ríos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Entre Ríos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Entre Ríos?

El pronóstico para hoy en Entre Ríos indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Entre Ríos?

Para este 22 de mayo de 2026, los vientos en Entre Ríos soplarán a una velocidad de 9 - 21 km/h.

Ubicación de Entre Ríos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 0 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 0 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Este 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 8 - 16 km/h 0% Soleado
09:00 Este 8 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 Este 7 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Este 7 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Este 8 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Este 7 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Este 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Este 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Sureste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Sureste 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Sureste 5 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° 10° Este 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Este 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.