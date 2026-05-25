Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 25 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto San Julián, Santa Cruz
Puerto San Julián, Santa Cruz

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 8 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 7 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 10 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:23
Puesta del sol17:43
Horas de luz8h 20m
Fase lunarCreciente
Iluminación72%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:23 y se pone a las 17:43, dando aproximadamente 8h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 10 - 17 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
04:00 Suroeste 9 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
11:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Oeste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Oeste 4 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Oeste 4 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Oeste 5 - 7 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 7 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Oeste 7 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.