Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de abril de 2026
Clima actual
Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima tendrá un inicio del día con cielo mayormente despejado. Las temperaturas matutinas estarán alrededor de los 8.6°C, lo que implica un ambiente fresco. No se espera precipitación durante la mañana, y la humedad será moderada, oscilando alrededor del 70%. Los vientos soplarán desde el nordeste con una velocidad suave, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Por la tarde, la situación cambiará ligeramente, con cielos que continuarán parcialmente despejados. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C. Se espera que la humedad se mantenga estable en un 70%, y el viento incrementará su intensidad pasando de suave a moderado, con velocidades de hasta 22 km/h del noreste. Hacia la noche, las condiciones serán refrescantes, ideal para quienes disfruten de paseos nocturnos al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de abril de 2026
Hoy, el amanecer en Ciudad De Buenos Aires se producirá a las 07:57, mientras que el sol se pondrá a las 17:50. Estos horarios permiten disfrutar de una buena cantidad de luz diurna a lo largo del día.