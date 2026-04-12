Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima tendrá un inicio del día con cielo mayormente despejado. Las temperaturas matutinas estarán alrededor de los 8.6°C, lo que implica un ambiente fresco. No se espera precipitación durante la mañana, y la humedad será moderada, oscilando alrededor del 70%. Los vientos soplarán desde el nordeste con una velocidad suave, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, la situación cambiará ligeramente, con cielos que continuarán parcialmente despejados. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C. Se espera que la humedad se mantenga estable en un 70%, y el viento incrementará su intensidad pasando de suave a moderado, con velocidades de hasta 22 km/h del noreste. Hacia la noche, las condiciones serán refrescantes, ideal para quienes disfruten de paseos nocturnos al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de abril de 2026

Hoy, el amanecer en Ciudad De Buenos Aires se producirá a las 07:57, mientras que el sol se pondrá a las 17:50. Estos horarios permiten disfrutar de una buena cantidad de luz diurna a lo largo del día.