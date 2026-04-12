Hoy en la ciudad de Córdoba, el clima estará caracterizado por un día mayormente nublado, con temperaturas que variarán entre los mínimos de 7.3°C y máximos de 21.9°C. Durante la mañana, el clima será agradable, aunque el cielo permanecerá parcialmente cubierto. El nivel de humedad se mantendrá en un rango del 31% al 54%, lo que no representa probabilidades significativas de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, las condiciones en Córdoba seguirán siendo mayoritariamente nubladas. Las temperaturas irán bajando gradualmente y las condiciones del viento indicarán una velocidad media de hasta 19 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 23 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Dado el pronóstico de cielo nublado, es aconsejable llevar ropa adecuada para posibles cambios en la intensidad del viento a lo largo del día. Además, aunque la posibilidad de lluvia es baja, mantener un paraguas a mano podría ser sensato para quienes planean estar al aire libre durante la tarde.