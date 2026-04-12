Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de abril de 2026
Tiempo Hoy
Hoy en la ciudad de Córdoba, el clima estará caracterizado por un día mayormente nublado, con temperaturas que variarán entre los mínimos de 7.3°C y máximos de 21.9°C. Durante la mañana, el clima será agradable, aunque el cielo permanecerá parcialmente cubierto. El nivel de humedad se mantendrá en un rango del 31% al 54%, lo que no representa probabilidades significativas de precipitaciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Para la tarde y noche, las condiciones en Córdoba seguirán siendo mayoritariamente nubladas. Las temperaturas irán bajando gradualmente y las condiciones del viento indicarán una velocidad media de hasta 19 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 23 km/h.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba
Dado el pronóstico de cielo nublado, es aconsejable llevar ropa adecuada para posibles cambios en la intensidad del viento a lo largo del día. Además, aunque la posibilidad de lluvia es baja, mantener un paraguas a mano podría ser sensato para quienes planean estar al aire libre durante la tarde.