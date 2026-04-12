Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de abril de 2026
Clima Diario
Condiciones meteorológicas para la mañana
El clima en Corrientes durante la mañana de hoy presentará un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que se sitúan alrededor de 8.2°C. La humedad relativa se mantendrá en un nivel máximo de 94%, lo que proporciona una sensación de frescura en el ambiente. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 9 km/h, lo que permitirá un inicio de día tranquilo y apacible.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
Durante la tarde y noche, las temperaturas alcanzarán una máxima de 18.8°C. El cielo continuará con nubes dispersas pero no se prevé presencia de lluvias. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando hasta 12 km/h, y se espera que la humedad continúe siendo elevada, prolongando las condiciones de frescura. Este patrón meteorológico brinda un ambiente ideal para actividades al aire libre.
El conocimiento del clima es esencial para planear el día, asegúrate de estar preparado para los cambios bruscos impulsados por la intensidad del viento.