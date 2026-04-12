Condiciones meteorológicas para la mañana

El clima en Corrientes durante la mañana de hoy presentará un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que se sitúan alrededor de 8.2°C. La humedad relativa se mantendrá en un nivel máximo de 94%, lo que proporciona una sensación de frescura en el ambiente. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 9 km/h, lo que permitirá un inicio de día tranquilo y apacible.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y noche, las temperaturas alcanzarán una máxima de 18.8°C. El cielo continuará con nubes dispersas pero no se prevé presencia de lluvias. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando hasta 12 km/h, y se espera que la humedad continúe siendo elevada, prolongando las condiciones de frescura. Este patrón meteorológico brinda un ambiente ideal para actividades al aire libre.