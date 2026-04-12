Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de abril de 2026
Clima Diario
Hoy en Entre Ríos, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas serán bastante frescas al inicio del día, rondando los 7.8°C. Se recomienda estar preparado para una jornada fresca en el comienzo del día. La humedad será notable y estará en torno al 82%, lo que puede generar una sensación térmica más fría.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos
En la tarde, se espera que las temperaturas se eleven gradualmente, alcanzando un máximo de 17.2°C. El cielo se mantendrá principalmente nuboso, sin probabilidades significativas de lluvia. Los vientos serán predominantes del este-noreste, con una velocidad de hasta 24 km/h. Hacia la noche, las condiciones persisten similares, con temperaturas descendiendo nuevamente y una sensación de frescura debido a la humedad.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de abril de 2026
Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 07:58 y el atardecer a las 18:05, ofreciendo un buen tramo de luz diurna que invita a aprovechar las actividades al aire libre cuando el sol está visible.