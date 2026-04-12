Clima en Formosa para la mañana

Hoy, el clima en Formosa nos promete un amanecer con el cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima se espera que sea de 7.9°C, por lo que es recomendable usar ropa abrigada al iniciar nuestras actividades. La humedad relativa será alta, y habrá una leve brisa con vientos alcanzando hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde, el cielo continuará mostrando nubosidad parcial, con temperaturas incrementándose hasta un máximo de 20.5°C. Por la noche, las condiciones meteorológicas permanecerán similares, sin esperarse precipitaciones. Los vientos serán ligeros, moviéndose a una velocidad media de 9 km/h, proporcionando un ambiente relativamente calmado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La jornada de hoy promete ser estable, así que aprovecha para disfrutar de un día tranquilo en Formosa.