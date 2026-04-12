Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de abril de 2026
Clima hoy
Clima en Formosa para la mañana
Hoy, el clima en Formosa nos promete un amanecer con el cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima se espera que sea de 7.9°C, por lo que es recomendable usar ropa abrigada al iniciar nuestras actividades. La humedad relativa será alta, y habrá una leve brisa con vientos alcanzando hasta 9 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Durante la tarde, el cielo continuará mostrando nubosidad parcial, con temperaturas incrementándose hasta un máximo de 20.5°C. Por la noche, las condiciones meteorológicas permanecerán similares, sin esperarse precipitaciones. Los vientos serán ligeros, moviéndose a una velocidad media de 9 km/h, proporcionando un ambiente relativamente calmado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.
La jornada de hoy promete ser estable, así que aprovecha para disfrutar de un día tranquilo en Formosa.