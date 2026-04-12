Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de abril de 2026
Clima del día
En la mañana de hoy, el clima en Jujuy se presentará parcialmente nuboso, con temperaturas que comenzarán en un mínimo de 4.2°C. Aunque no se espera lluvia, la humedad alcanzará un nivel máximo del 85%. Los vientos soplarán desde el noroeste, alcanzando una velocidad de hasta 10 km/h, lo que podría generar ligeras brisas matutinas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo de cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima rondará los 18.4°C, ofreciendo un clima agradable para actividades al aire libre. El viento se mantendrá constante, llegando a ráfagas de hasta 13 km/h, lo que proporcionará un refresco natural en las horas más cálidas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar del entorno paisajístico.
Observaciones astronómicas: El amanecer en Jujuy se produjo a las 08:01, mientras que la puesta de sol está prevista para las 18:41. La fase lunar se encuentra en cuarto creciente, ofreciendo un espectáculo nocturno para los apasionados de las observaciones celestes.