En la mañana de hoy, el clima en Jujuy se presentará parcialmente nuboso, con temperaturas que comenzarán en un mínimo de 4.2°C. Aunque no se espera lluvia, la humedad alcanzará un nivel máximo del 85%. Los vientos soplarán desde el noroeste, alcanzando una velocidad de hasta 10 km/h, lo que podría generar ligeras brisas matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo de cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima rondará los 18.4°C, ofreciendo un clima agradable para actividades al aire libre. El viento se mantendrá constante, llegando a ráfagas de hasta 13 km/h, lo que proporcionará un refresco natural en las horas más cálidas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar del entorno paisajístico.

Observaciones astronómicas: El amanecer en Jujuy se produjo a las 08:01, mientras que la puesta de sol está prevista para las 18:41. La fase lunar se encuentra en cuarto creciente, ofreciendo un espectáculo nocturno para los apasionados de las observaciones celestes.