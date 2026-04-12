La clima en La Rioja amanecerá con un cielo parcialmente nublado y temperaturas mínimas que rondarán los 6°C. Se prevé una jornada tranquila, sin precipitaciones significativas para la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, el panorama no presentará cambios drásticos: continuarán las nubes dispersas y las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.1°C. Los vientos soplarán desde el sur, manteniendo su velocidad promedio en torno a 21 km/h. Permanece atento a las variaciones climáticas que puedan surgir durante el día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Es recomendable llevar ropa ligera, pero tener a mano alguna prenda extra por si las temperaturas bajan al anochecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de abril de 2026

Hoy, en La Rioja, la salida del sol será a las 08:18 mientras que la puesta se producirá a las 18:35. Aprovecha para disfrutar del día en estas franjas horarias.