Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de abril de 2026
Clima actual
Para el día de hoy en Mendoza, se anticipa un clima parcialmente nuboso, con temperaturas variando entre los 6.6 grados y 17.5 grados Celsius. La humedad se mantendrá en torno al 57%, proporcionando una sensación de frescura durante las primeras horas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Hacia la tarde y entrada la noche, se espera que las nubes se amplíen, permaneciendo mayormente nublado. Las temperaturas alcanzarán su pico por la tarde con un máximo de 17.5°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h, mientras que las ráfagas alcanzarán los 22 km/h, creando momentos de brisa fresca.
No se prevén precipitaciones, lo que favorece actividades al aire libre, siempre considerando las condiciones de viento.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de abril de 2026
El amanecer está previsto para las 7:45 AM, ofreciendo a los madrugadores una hermosa vista. La puesta del sol será a las 6:45 PM, cerrando el día con un cielorraso bellamente iluminado.