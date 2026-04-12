Para el día de hoy en Mendoza, se anticipa un clima parcialmente nuboso, con temperaturas variando entre los 6.6 grados y 17.5 grados Celsius. La humedad se mantendrá en torno al 57%, proporcionando una sensación de frescura durante las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Hacia la tarde y entrada la noche, se espera que las nubes se amplíen, permaneciendo mayormente nublado. Las temperaturas alcanzarán su pico por la tarde con un máximo de 17.5°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h, mientras que las ráfagas alcanzarán los 22 km/h, creando momentos de brisa fresca.

No se prevén precipitaciones, lo que favorece actividades al aire libre, siempre considerando las condiciones de viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de abril de 2026

El amanecer está previsto para las 7:45 AM, ofreciendo a los madrugadores una hermosa vista. La puesta del sol será a las 6:45 PM, cerrando el día con un cielorraso bellamente iluminado.