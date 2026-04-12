En el día de hoy en Neuquén, el clima mostrará algunas variaciones. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso, lo cual brindará vistas claras por momentos y una sensación térmica fresca. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.9°C, por lo que se recomienda llevar un abrigo al salir de casa. El viento soplará con una velocidad que podría llegar a los 13 km/h, aumentando la sensación de frescor en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde en Neuquén, el panorama se mantendrá similar con algunas nubes dispersas, y una temperatura que subirá hasta los 17°C. El viento continuará aumentando, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h, incrementando la sensación de frescor. Durante la noche, las condiciones permanecerán agradables, aunque se espera una ligera disminución en la temperatura, cerrando el día con un clima gentil y fresco. La humedad se mantendrá en un nivel bajo, oscilando entre el 35% y 75% a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de abril de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, hoy el sol hará su aparición a las 08:22 AM y se ocultará cerca de las 06:16 PM. La luz natural dominará gran parte del día, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre bajo una luz suave y reconfortante.