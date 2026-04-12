Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de abril de 2026
Clima actual
En el día de hoy en Neuquén, el clima mostrará algunas variaciones. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso, lo cual brindará vistas claras por momentos y una sensación térmica fresca. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.9°C, por lo que se recomienda llevar un abrigo al salir de casa. El viento soplará con una velocidad que podría llegar a los 13 km/h, aumentando la sensación de frescor en las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Para la tarde en Neuquén, el panorama se mantendrá similar con algunas nubes dispersas, y una temperatura que subirá hasta los 17°C. El viento continuará aumentando, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h, incrementando la sensación de frescor. Durante la noche, las condiciones permanecerán agradables, aunque se espera una ligera disminución en la temperatura, cerrando el día con un clima gentil y fresco. La humedad se mantendrá en un nivel bajo, oscilando entre el 35% y 75% a lo largo del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de abril de 2026
Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, hoy el sol hará su aparición a las 08:22 AM y se ocultará cerca de las 06:16 PM. La luz natural dominará gran parte del día, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre bajo una luz suave y reconfortante.