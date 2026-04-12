Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de abril de 2026
Pronóstico diario
Para este clima en Salta, la mañana será un tanto fresca, comenzando con una temperatura mínima de 3.4°C. Se espera que el día sea mayormente nuboso, con una ligera mejora hacia el mediodía. La humedad llegará hasta un 91%, lo que puede hacer que el aire se sienta más húmedo de lo usual. Los vientos estarán presentes con una velocidad máxima de 8 km/h, por lo que no se anticipan inconvenientes por ráfagas fuertes. En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia, así que se puede disfrutar de actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
En la tarde, las temperaturas subirán gradualmente, alcanzando un máximo de 21.2°C. El cielo estará parcialmente nublado, ofreciendo momentos de sol que podrían tornarse más frecuentes hacia la tarde noche. Para quienes disfruten de las observaciones astronómicas o de un paseo vespertino, no hay pronósticos de lluvia que alteren esos planes. La velocidad del viento se mantendrá baja, brindando un entorno cómodo para terminar el día.