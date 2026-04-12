Para este clima en Salta, la mañana será un tanto fresca, comenzando con una temperatura mínima de 3.4°C. Se espera que el día sea mayormente nuboso, con una ligera mejora hacia el mediodía. La humedad llegará hasta un 91%, lo que puede hacer que el aire se sienta más húmedo de lo usual. Los vientos estarán presentes con una velocidad máxima de 8 km/h, por lo que no se anticipan inconvenientes por ráfagas fuertes. En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia, así que se puede disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, las temperaturas subirán gradualmente, alcanzando un máximo de 21.2°C. El cielo estará parcialmente nublado, ofreciendo momentos de sol que podrían tornarse más frecuentes hacia la tarde noche. Para quienes disfruten de las observaciones astronómicas o de un paseo vespertino, no hay pronósticos de lluvia que alteren esos planes. La velocidad del viento se mantendrá baja, brindando un entorno cómodo para terminar el día.