A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 12 de abril de 2026

En San Juan, el día comienza con un cielo parcialmente nuboso. Se anticipa un amanecer a las 08:29 horas, acompañado de temperaturas templadas con una mínima de 9.2°C. La humedad se encontrará alrededor del 61%. Durante la mañana, los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde, el sol alcanzará su cenit a las 18:37, elevando las temperaturas a un máximo de 20.4°C. Al anochecer, las condiciones climáticas seguirán sin sobresaltos, finalizando con un ocaso a las 17:55. Los vientos variarán entre 7 y 11 km/h a lo largo del día, sin esperarse ráfagas significativas. La humedad, moderada, rondará el 33% durante estas horas.

Observación: Las condiciones son favorables para actividades recreativas al aire libre durante gran parte del día, dada la ausencia de precipitación.