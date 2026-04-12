Para este domingo 12 de abril de 2026, el clima en San Luis se presenta con condiciones de débil nubosidad durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 7.5°C, ofreciendo un inicio de día fresco. Durante este período, el viento alcanzará velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frescor, pero no se anticipan precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Hacia la tarde, las temperaturas máximas rondarán los 17.7°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. La humedad promedia será del 42%, mientras que los vientos continuarán soplando con una velocidad máxima de 36 km/h, manteniendo la atmósfera en condiciones agradables y propias de la temporada. Aunque no se espera lluvia, se recomienda estar al tanto de cualquier cambio abrupto en las condiciones meteorológicas.