Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de abril de 2026
Clima actual
Para este domingo 12 de abril de 2026, el clima en San Luis se presenta con condiciones de débil nubosidad durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 7.5°C, ofreciendo un inicio de día fresco. Durante este período, el viento alcanzará velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frescor, pero no se anticipan precipitaciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
Hacia la tarde, las temperaturas máximas rondarán los 17.7°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. La humedad promedia será del 42%, mientras que los vientos continuarán soplando con una velocidad máxima de 36 km/h, manteniendo la atmósfera en condiciones agradables y propias de la temporada. Aunque no se espera lluvia, se recomienda estar al tanto de cualquier cambio abrupto en las condiciones meteorológicas.